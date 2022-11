Napoli, Lozano si prende il dischetto: «Lo volevo il rigore con l'Empoli»

Un gol dal dischetto per mettere le cose in discesa e regalarsi una serata da protagonista. Hirving Lozano mette la firma sulla notte del Napoli che sembrava stregata e che invece porta in dote la decima vittoria di fila in campionato: «Tutti siamo protagonisti qui, abbiamo fatto un buon lavoro in questo avvio e dobbiamo ancora migliorare qualcosa».

Una rete pesante per il Chucky, la prima dal dischetto quest'anno: «Volevo calciarlo questo rigore, tutti i miei compagni mi hanno dato fiducia e mi ha fatto piacere» ha continuato Lozano a Dazn a fine partita «Io e Zielinski parliamo già del Mondiale, sarà speciale affrontarci in campo in Qatar, Messico-Polonia sarà una bella sfida».