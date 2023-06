Video Insigne incanta l'America: supergol in Mls

Un gol bellissimo quello di Lorenzo Insigne, l'ex capitano del Napoli che torna a incantare anche la Mls con uno dei suoi tiri a giro: il napoletano ha portato in vantaggio il suo Toronto nella notte italiana con una traiettoria che ha presto fatto il giro del web, applaudita anche dagli avversari di Nashville.

Il club canadese, però, non riesce a portare a casa la vittoria: finisce 1-1. Per Insigne arriva il 4° gol in questa stagione con 12 partite giocate.