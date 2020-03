«Adesso è chiaro nella mia testa, voglio tornare al Barcellona. Ora che ho iniziato ad allenare, sento che ho delle cose da dare ai giocatori. Ma ho già chiarito che vorrei iniziare un progetto da zero, ricominciare tutto da capo e avere l'ultima parola su tutto. Non ho problemi, non mi nascondo». L'allenatore dell'Al-Sadd, Xavi, per 17 anni colonna del Barcellona rompe gli indugi e annuncia la volontà di tornare in Catalogna per sedersi sulla panchina degli azulgrana. «Vorrei lavorare insieme a persone di cui mi fido, con cui c'è lealtà e che ritengo valide -aggiunge il quarantenne catalano a





Xavi valuta poi la rosa del Barcellona e indica possibili obiettivi di mercato: «Gran parte della squadra mi sembra straordinaria, a partire dal portiere che è tra i migliori. Jordi Alba è il terzino sinistro più forte al mondo, Piqué il difensore centrale numero uno e Busquets il miglior centrocampista difensivo. Poi c'è Messi che è il più forte di tutti, se aggiungi Suarez, de Jong, Arthur mi sembra che la squadra sia veramente forte e che possa vincere per altri dieci anni. La base è molto buona, mancano degli esterni. Neymar non so se si adatterebbe in questa situazione, ma da un punto di vista calcistico non ho dubbi sul fatto che sarebbe un acquisto spettacolare. Mi piacciono anche Sancho e Gnabry». La Vaguardia". Non ci può essere nessuno che possa nuocere allo spogliatoio. Non voglio decidere solo, anche qui prendiamo le decisioni con lo staff. Abbiamo una struttura orizzontale, anche se poi l'ultima parola spetta a me. Se dipende dal cambio di presidente? Insisto sul fatto che vorrei un'armonia totale, non so se questo si possa verificare nella situazione attuale. Non ho nulla contro nessuno, non ho un brutto rapporto con Bartomeu e vado d'accordo anche con Laporta e Victor Font. Sarò con tutti coloro che amano il Barcellona».Xavi valuta poi la rosa del Barcellona e indica possibili obiettivi di mercato: «Gran parte della squadra mi sembra straordinaria, a partire dal portiere che è tra i migliori. Jordi Alba è il terzino sinistro più forte al mondo, Piqué il difensore centrale numero uno e Busquets il miglior centrocampista difensivo. Poi c'è Messi che è il più forte di tutti, se aggiungi Suarez, de Jong, Arthur mi sembra che la squadra sia veramente forte e che possa vincere per altri dieci anni. La base è molto buona, mancano degli esterni. Neymar non so se si adatterebbe in questa situazione, ma da un punto di vista calcistico non ho dubbi sul fatto che sarebbe un acquisto spettacolare. Mi piacciono anche Sancho e Gnabry».

