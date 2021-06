Agropoli-Buccino: l'istanza cautelare sarà trattata la prossima settimana

Il Collegio di Garanzia del Coni ha reso noto che la Prima Sezione tratterà il prossimo 11 giugno la sola istanza cautelare contenuta nel reclamo dell'Agropoli, avverso alla sentenza della giustizia sportiva regionale che aveva inflitto ai cilentani la sconfitta a tavolino per il match di andata con il Buccino.

L'istanza cautelare del ricorso dell'Agropoli, curato dall'avvocato Gaetano Aita, riguarda la sospensiva del provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale. Dunque, la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Csat.

Per quanto concerne la trattazione del merito, pur a fronte di un'abbreviazione dei termini, la Prima Sezione del Collegio di Garanzia dovrebbe riunirsi non prima della terza settimana di giugno. Con possibilità dunque di riprogrammazione dei tre turni playoff nelle date del 23, 27 e 30 giugno. Appena in tempo col termine burocratico che fissa la fine della stagione agonistica.

In casa Agropoli c'è massima fiducia. E, in linea generale, il pronunciamento sull'istanza cautelare dovrebbe far da «apripista» per le decisioni del Collegio di Garanzia nel merito del reclamo.