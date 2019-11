E’ tutto pronto per la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup in programma ad Asuncion in Paraguay da domani e fino al 1 dicembre. Sedici squadre divise in quattro gironi, le prime due di ogni raggruppamento si qualificano ai Quarti di Finale. L’Italia se la vedrà con Tahiti, Uruguay e Messico. L’esordio per i dodici calciatori a disposizione del ct Emiliano Del Duca è fissato per domani alle 20.15 con la nazionale dei Tiki Toa polinesiani sul rettangolo di sabbia della Beach Arena di Asuncion. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Collection, Sky Sport 1 (telecronaca di Dario Massara), sul sito web di RaiSport e in differita alle 00.15 su RaiSport HD (ch 57 e 58) con la telecronaca di Lucio Michieli e il commento tecnico di Roberto Caretto.



Il gruppo convocato dal ct è quello ormai consolidato con il recordman Paolo Palmacci che disputerà il suo ottavo Mondiale. Segue capitan Francesco Corosiniti alla sua settima partecipazione. Quinto gettone per il portiere Simone Del Mestre, quarto per i due viareggini Gabriele Gori e Dario Ramacciotti, terzo per Alessio Frainetti, Simone Marinai e Emmanuele Zurlo, secondo per il catanese Alfio Chiavaro. Saranno tre gli esordienti assoluti: si tratta di Andrea Carpita, Josep Jr e Marcello Perciamontani.



Il ct Emiliano Del Duca alla vigilia del debutto ha le idee chiare:"I ragazzi sono concentrati e sereni. Abbiamo recuperato anche chi non era in perfette condizioni, c'è tanta voglia di fare bene e portare in alto il tricolore".



L’Italia si presenta al completo, tutti disponibili per affrontare i vice campioni in carica. Il cammino per arrivare fin qui è stato buono, 29 i successi su 42 partite giocate nel 2019, 237 gol fatti e 156 subiti. Tahiti negli ultimi tre Mondiali ha compiuto un salto di qualità notevole, quarto nella competizione organizzata in casa nel 2013, finalista nel 2015 e 2017 fermato solo da Portogallo e Brasile. Italia e Tahiti non si sono mai affrontate ma alcuni giocatori li conosciamo bene. Taiarui, Labaste, Tavanae, Tchen e Tehau hanno giocato nel Campionato italiano dal 2014 al 2017 indossando le maglie di Pisa, Romagna e Villafranca. I nostri li hanno affrontati e in alcuni casi sono stati anche compagni di squadra. Da tenere in considerazione Taiarui e Labaste, sono gli unici in rosa che hanno disputato la loro prima edizione del 2011 ed i migliori marcatori assoluti ai Mondiali per la “Tiki Toa” rispettivamente con 9 e 8 reti. Labaste nel Campionato italiano ha segnato 19 reti in due stagioni (2015 e 2016). Patrick Tepa con 12 gol è stato il capocannoniere delle qualificazioni al Mondiale. Taiarui da noi ha firmato 20 reti in poco più di due anni, ed al Mondiale del 2015 ha vinto il Golden Ball. L’Italia tornerà sulla sabbia paraguayana sabato per affrontare l’Uruguay alle 23.25 nella seconda partita del girone. La gara sarà tramessa in diretta su Sky Sport Collection (telecronaca di Antonio Nucera), sul sito web di RaiSport e in differita alle 00.30 sempre sul canale sportivo della Rai.



Sui siti web figc.it e beachsoccer.lnd.it ci sarà spazio per gli highlights, gallerie fotografiche, approfondimenti, news, commenti delle partite, dichiarazioni dei protagonisti, risultati e tabellini. Gli appassionati potranno aggiornarsi in tempo reale anche sui social FIGC e LND (Facebook, Twitter, Instagram) seguendo l’hashtag #BeachSoccerWC.



FIFA Beach Soccer World Cup 2019



PROGRAMMA GARE



GIRONE DI QUALIFICAZIONE



1^ giornata (giovedì 21 Novembre)



Italia-Tahiti (20.15 ora italiana)

Uruguay-Messico (23.25)



2^ giornata (sabato 23 Novembre)



Tahiti-Messico (20.15 ora italiana)

Uruguay-Italia (23.25)



3^ giornata (lunedì 25 Novembre)



Messico-Italia (20.15 ora italiana)

Tahiti-Uruguay (23.25)



L'elenco dei convocati



Portieri: Andrea Carpita (Viareggio BS), Simone Del Mestre (Happy Car Samb BS);



Difensori: Alfio Chiavaro (Catania BS), Francesco Corosiniti (Catania BS);



Esterni: Alessio Frainetti (BS Terracina), Josep Junior (Sambenedettese BS), Simone Marinai (Viareggio BS), Paolo Palmacci (Catania BS), Dario Ramacciotti (Viareggio BS).



Attaccanti: Emmanuele Zurlo (Catania BS), Marcello Perciamontani (Happy Car Sambenedettese BS) e Gabriele Gori (Viareggio BS).



Staff - Commissario tecnico: Emiliano Del Duca; Capo Delegazione: Massimo Agostini; Dirigente Accompagnatore: Ferdinando Arcopinto; Segretario: Sabrina Filacchione; Assistente Allenatore: Michele Leghissa; Preparatore Atletico: Paolo La Rocca; Preparatore dei Portieri: Antonino Nosdeo; Medico: Alvise Clarioni e Monica Fabbri; Fisioterapista: Fabio Caliendo Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA