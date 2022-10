Coppa Italia, le gare delle campane: tre derby in Coppa della Divisione

La Divisione Calcio a 5 ha provveduto ai sorteggi del primo turno di Coppa Italia e del terzo turno di Coppa della Divisione. Nuovo format per la prima, che da quest'anno vedrà la partecipazione di tutte le squadre di Serie A con due turni di qualificazione che daranno accesso alla Final Four.

La formula prevede la suddivisione in due gruppi delle squadre partecipanti, con l'abbinamento tra formazioni dei due raggruppamenti. Il primo turno è in programma il 24 gennaio 2023. Si gioca su gara unica e in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Non ci saranno derby campani nel primo turno:

Petrarca-360GG Monastir

Italservice Pesaro-L84

Feldi Eboli-Came Dosson

Futsal Pescara-Meta Catania Bricocity

Ciampino Aniene-Fortitudo Pomezia

Olimpus Roma-Real San Giuseppe

Sandro Abate Avellino-Città di Melilli

Futsal Napoli-Futsal Pistoia

Sorteggiato anche il terzo turno di Coppa della Divisione, alla quale partecipano formazioni di Serie A e Serie A2. I trentaduesimi vedranno la disputa di tre derby campani, con la Sandro Abate Avellino impegnata invece contro una squadra pugliese:

A.P. Calcio a 5-Napoli Futsal

Benevento 5-Real San Giuseppe

Canosa a 5-Sandro Abate Avellino

Sporting Sala Consilina-Feldi Eboli

Resi noti anche gli abbinamenti dei turni successivi. La vincente di A.P. Calcio a 5-Napoli Futsal affronterà la vincente di Cus Molise-Futsal Genzano. La vincente di Benevento 5-Real San Giuseppe affronterà invece la vincente di Canosa-Sandro Abate. La squadra che vincerà infine il derby tutto salernitano se la vedrà ai sedicesimi con la vincente di Mirto C5-Bernalda.