La prima categoria per lo Stabia Friends incomincia con il migliore degli auspici. A seguire la neo promossa sarà niente di meno che il tecnico della nazionaleche durante la sua vacanza in Sardegna lancia un messaggio alla squadra dilettantistica di Castellammare di Stabia «Volevo fare tanti auguri agli amici dello Stabia Friends per l'inizio del campionato e consigliare l'allenatore di far giocare Nicola perchè altrimenti ritiriamo lo sponsor». Il Ct è di buon umore e scherza con gli altri commensali durante una cena. La pausa prima dei prossimi impegni contro Bosnia e Olanda, il 4 e 7 settembre, e le convocazioni per i napoletani Meret, Insigne e Di Lorenzo.