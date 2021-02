Real San Giuseppe, la strada giusta: hat-trick di Alex, sette reti al Mantova

Seconda vittoria consecutiva per il Real San Giuseppe, che sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle il periodo nerissimo del 2021. I ragazzi di Julio Fernandez tirano fuori un'altra grande prestazione dopo il successo in casa della capolista, rifilando un sonoro 7-4 a Saviatesta Mantova.

Sugli scudi il funambolo Alex, autore di una tripletta. Ma è più che convincente la prova di tutto il roster gialloblu. Compreso l'esordiente Chano, che colleziona subito minuti preziosi e un assist. Una importante rotazione in più per il coach spagnolo, che oggi non ha potuto impiegare i vari Molitierno, Follador, De Luca e Rahou, rischiando pure di perdere a partita in corso lo stesso Alex, vittima di un problema a un polpaccio.

La cronaca. Sono gli ospiti a passare in vantaggio su una disattenzione del Real, che a difesa schierata si fa infilare da Micheletto con uno schema su punizione. Ma è un fuoco di paglia, perché capitan Duarte guida la riscossa dei suoi, firmando un doppio assist a Portuga e Pedrinho per il sorpasso. Sprecano troppo i vesuviani, che sembrano voler entrare in porta palla al piede.

Poi allargano il divario con Sababti e Alex, legittimando una netta supremazia territoriale. Salvo poi allentare la tensione nel finale di frazione, concedendo a De Bail la rete del parziale 4-2 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa il Mantova prova ad alzare il ritmo, sprecando buone opportunità con Ganzetti, Bueno e Baroni. Il Real si vede con Elisandro e Sababti, prima di colpire di rimessa proprio con Elisandro, servito al bacio da Imparato.

Portiere di movimento per gli ospiti; Montefalcone si fa trovare pronto su due conclusioni, ma nulla può sulla puntata di Titon. Una sveglia per i ragazzi di Fernandez, che allungano definitivamente con la doppietta di Alex, con Ganzetti a chiudere il tabellino definitivo sul 7-4.

La classifica dice ancora zona playout per il Real San Giuseppe, ma con il successo odierno i vesuviani risucchiano anche Mantova nella bagarre salvezza e si proiettano - con due recuperi ancora da giocare - con maggiore ottimismo al prosieguo della stagione.

