Real San Giuseppe al Città di Venafro: ko in finale, ma squadra in crescita

Buone indicazioni nel primo test precampionato per il Real San Giuseppe. Dopo l'annullamento per cause di forza maggiore per le amichevoli con Leoni Acerra e Trilem Casavatore, i gialloblu sono scesi in campo ieri per la terza edizione del torneo Città di Venafro.

In campo con i vesuviani, oltre ai padroni di casa dello Sporting, anche Benevento e Lazio. Nel primo incontro, Ercolessi è stato il mattatore del Real con una tripletta nel 4-3 rifilato ai sanniti. In finale, tempi regolamentari terminati sul 2-2 con la Lazio, grazie alle reti di Bocca (in gol anche contro Benevento) e Rodriguez.

Il torneo si è risolto dunque ai calci di rigore, con la vittoria di misura dei biancocelesti per 6-5. Il coach Tarantino ha ruotato tutti gli effettivi a disposizione. Prossimo appuntamento precampionato fissato per sabato 2 ottobre prossimo al PalaCoscioni, con la prima edizione del torneo Città di Nocera.