Real San Giuseppe, ecco Maro Duras: è reduce dallo scudetto in Germania

Una nuova freccia all'arco di coach Carmine Tarantino. Il Real San Giuseppe ha ufficializzato il tesseramento di Maro Duras, classe 1994, che vanta esperienze nella Nazionale di calcio a 5 della Croazia.

Nato a Dubrovnik, l'ala-pivot ha militato tra le fila di Mnk Squadre e Mnk Split. Nell'ultima stagione ha giocato con i tedeschi del Tsv Weilimdorf, vincendo il campionato. Il nuovo acquisto s'è detto entusiasta della scelta, «perché la Serie A italiana è tra i migliori tre campionati al mondo e perché so che il Real San Giuseppe è guidato da un ottimo allenatore».

Cresce intanto l'attesa per la prima uscita di pre-season della formazione vesuviana. Sabato 18 settembre prossimo è infatti in programma il primo test contro i Leoni Acerra. Un primo banco di prova nel quale coach Tarantino verificherà le condizioni atletiche, ma soprattutto l'assimilazione dei suoi schemi da parte dei tanti nuovi atleti in gruppo.