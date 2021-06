Real San Giuseppe, nuovo arrivo: dal Petrarca Padova ecco Joselito

Il Real San Giuseppe ha perfezionato il tesseramento del secondo volto nuovo per la prossima stagione. Si tratta dello spagnolo Joselito - José Antonio Macias Perez -, classe 1992, proveniente dal Syn-Bios Petrarca Padova.

Il nuovo atleta gialloblu ha collezionato già 7 presenze con la Nazionale iberica. La stagione scorsa è stata la sua prima in un campionato italiano, dopo 10 anni trascorsi con la casacca del Palma Futsal nella Serie A spagnola. L'esperienza al Petrarca per Joselito si è chiusa con 8 reti in 23 presenze complessive.