San Giuseppe, torna un goleador: dal Benevento 5 ecco Galletto

Un gradito ritorno in casa Real San Giuseppe. La società del presidente Antonio Massa ha ufficializzato il tesseramento del pivot Gennaro Galletto, proveniente dal Benevento 5 in Serie A2. In due stagioni nel Sannio ha realizzato 37 reti complessive, 14 nell'annata appena conclusa che ha visto la formazione giallorossa conquistare il ruolo di sorpresa nel girone C.

Galletto torna all'ombra del Vesuvio dopo 3 anni. Aveva indossato infatti la casacca gialloblu per metà della stagione 2018-19 nel campionato di Serie B, proveniente dal Marigliano. Fu protagonista della vittoria della Coppa Italia di Serie B con il Real, realizzando una doppietta decisiva in semifinale contro il Melilli.

Intanto cresce l'attesa per conoscere il nuovo condottiero della truppa gialloblu per la prossima stagione. L'identikit del nuovo allenatore parla di un tecnico molto esperto, che ha già allenato in massima serie dopo aver vinto diversi campionati dalla Serie A2 alla Serie C. Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficializzazione.