Aggiornamenti positivi da Fernando Alonso. Il campione di F1 ha subìto ieri sera un intervento chirurgico all'ospedale di Berna, in Svizzera, dove è ricoverato in seguito all'incidente stradale di cui è rimasto vittima ieri sera a Lugano, mentre si allenava in bici. Alonso è stato operato con un intervento di chirurgia maxillo-facciale: gli specialisti hanno riposizionato la sua mascella e rimosso alcuni denti danneggiati dopo il tremendo colpo ricevuto da un'auto nei pressi di una rotonda.

Alonso investito da un'auto a Lugano mentre si allenava in bici: frattura alla mandibola

Alonso, fa sapere il suo team Alpine F1, ha risposto molto bene all’intervento e ora resterà sotto osservazione per altre 48 ore prima di essere dimesso e riprendere la preparazione in vista del Mondiale, che non dovrebbe essere a rischio. «Guardando avanti - si legge nel comunicato - dopo alcuni giorni di completo riposo, Alonso potrà riprendere progressivamente l'allenamento. Ci aspettiamo che sia pienamente operativo per intraprendere la preparazione per la stagione. Alpine F1 Team e Fernando ringraziano tutti coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza al pilota. Appena avremo ulteriori aggiornamenti verranno prontamente comunicati».

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/P2yXlpyCBj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 12, 2021

Ultimo aggiornamento: 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA