Piove forte in questo momento a Spa, partenza rimandata alle 15.25

Subito un colpo di scena a Spa. Sergio Perez nel giro pre griglia è andato a sbattere e non parteciperà alla gara. Un brutto modo per festeggiare la conferma in casa Red Bull per il 2022

Sarà la sfida delle sfide quella che andrà in scena tra pochi minuti sul bellissimo circuito di Spa, in Belgio, senza dubbio il più affascinante dell'intero campionato del mondo di F1. Il meteo da queste parti non lascia scampo e anche mentre scriviamo sta piovendo. La qualifica di sabato, con pista bagnatissima, ha messo in luce un grande Max Verstappen che in condizioni difficilissime ha strappato la pole al volante della sua Red Bull-Honda. L'olandese è secondo nella classifica generale a 8 punti di distacco dal leader Lewis Hamilton, che in qualifica ieri ha colto il terzo tempo. Non certo quello che il sette volte campione del mondo si aspettava.

Ma la sua Mercedes ha tutte le carte in regola per andare all'attacco di Verstappen il quale sarà spinto dal pubblico olandese, che nella vicina Spa interviene sempre in massa per sostenere il beniamino nazionale. In mezzo a questi due giganti della F1, si è inserito con grande sorpresa, ma enorme merito, George Russell con una certamente non competitiva Williams-Mercedes. La prestazione del giovane pilota inglese, che nel 2022 sarà il compagno di Hamilton in Mercedes (manca solo l'annuncio), è stata superlativa, una prestazione di altri tempi ottenuta sotto la pioggia sul circuito più complicato.

F1 is back! 🙌

After a stunning qualifying, join us LIVE as we check in with the drivers ahead of the 2021 #BelgianGP

Will the rain spring yet more surprises? 🌧

Lights out at 1500 UTC 🚦 https://t.co/eOVUa2AwKL

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021