Live F1, Diretta GP Eifel dalle 14.10: Leclerc e la Ferrari si giocano il podio con Verstappen

Iniziato il giro di ricognizione. Per Raikkonen è il 323esimo GP di F1 in carriera, record assoluto nella storia del campionato del mondo

Quattro i piloti che partono con le gomme medie: Vettel Gasly Kvyat e Grosjean. Tutti gli altri con le Pirelli soft.

Non piove sul circuito del Nurburgring e non c'è neanche la nebbia che aveva fermato le prove nella giornata di venerdì. Vi sono però bei nuvoloni che sovrastano il tracciato.

Ha vinto la prima gara stagionale, ha vinto l'ultima disputata due settimane fa. Valtteri Bottas autore di una grande pole ieri con la Mercedes, sembra avere ingranato la giusta marcia in questa fase finale del campionato ed è intenzionato a prendersi i 25 punti in paio oggi nel Gran Premio dell'Eifel sul circuito del Nurburgring. Il finlandese ci crede ancora nel poter fare lo sgambetto al compagno di squadra Lewis Hamilton per la rincorsa al titolo mondiale. L'inglese conduce la classifica generale con 205 punti, Bottas lo segue a 161: la rimonta non è impossibile, ma gli servirà anche un po' di fortuna, travestita da qualche guaio che fermi in almeno una corsa Hamilton. Ma il sei volte iridato ha anche un altro obiettivo da raggiungere, sfuggitogli a Sochi: quello di appaiare Michael Schumacher nel record di vittorie ottenute.

Lewis ne ha 90 di successi, Schumacher 91. Intanto, a sorprendere tutti in qualifica è stato Charles Leclerc, quarto con una Ferrari sempre claudicante (quasi 8 decimi il divario dal poleman), ma che lui è riuscito a far scorrere molto bene sul tracciato tedesco nonostante le basse temperature e le difficoltà nello scaldare a dovere le gomme. Una prestazione notevole quella di Leclerc e sarà curioso vedere se anche in gara la SF1000 riuscirà a tenere il passo quanto meno delle Red Bull per poter puntare a un podio che manca da sei Gran Premi. Per concludere, al Nurburgring Kimi Raikkonen sale a 323 Gran Premi disputati in carriera staccando Rubens Barrichello che ne ha disputati 322. Record assoluto nella storia della F1.

