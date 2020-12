Live F1, GP Sakhir diretta: Russell comanda su Bottas, Vettel ai box per il pit-stop

Russell Bottas Stroll Ocon e Albon non hanno ancora cambiato le gomme

36° giro - La situazione: Russell Bottas Stroll Ocon Perez Albon Sainz Kvyat Ricciardo Gasly Norris Vettel Latifi Giovinazzi Magnussen Aitken Raikkonen Fittipaldi

33° giro - Russell Bottas e Stroll, i primi tre della classifica, non hanno ancora cambiato le gomme

32° giro - Vettel al pit-stop con Aitken, il tedesco ha messo le gomme hard

Tutti hanno scelto le gomme medie, i due piloti Alfa Romeo, Giovinazzi e Raikkonen, le hard

30° giro - Ai box per cambiare le gomme anche Ocon

29° giro - Pit-stop anche per Sainz Ricciardo e Gasly

27° giro - Pit-stop per Kvyat Latifi Giovinazzi Magnussen e Raikkonen

23° giro - Bottas riduce a 1"7 il divario da Russell, terzo sempre Sainz poi Ricciardo Kvyat Stroll Gasly Ocon Perez Albon Vettel Latifi Giovinazzi Magnussen Aitken Raikkonen Fittipaldi Norris

22° giro - Perez scavalca di forza Albon e si porta in nona posizione

21° giro - Albon e Perez superano Norris che poi va ai box per il cambio gomme, lascia le soft per le medie

Perez da ultimo è già 11esimo alle spalle di Albon, il quale è in bagarre con Norris

17° giro - Russell mantiene sui 2" il vantaggio su Bottas mentre è battaglia tra Kvyat Stroll e Gasly per il quinto posto

Russell porta il vantaggio su Bottas a 2" e su Sainz a 5"

12° giro - Russell +1"5 su Bottas +4"4 Sainz +5"2 Ricciardo +6" Kvyat +6"7 Stroll poi Gasly Ocon Norris Albon Perez Vettel Magnussen Latifi Giovinazzi Aitken Raikkonen Fittipaldi

Albon passa Vettel, ma il tedesco non ci sta e risupera la Red Bull superstite

8° giro - Russell ha qualche metro di vantaggio su Bottas, Sainz è terzo seguito da Ricciardo e Kvyat. Sesto è Stroll che precede Gasly mentre Vettel perde la nona piazza a vantaggio di Norris.

6° giro - La corsa riprende con Sainz che alla prima staccata passa Bottas, poi lo spagnolo sbaglia e Bottas torna secondo

Entra la safety-car, Russell comanda davanti a Bottas e Sainz, poi Ricciardo Kvyat Stroll Gasly Ocon Vettel Norris Albon Magnussen Latifi Giovinazzi Aitken Fittipaldi Raikkonen che si è girato e infine Perez che è andato ai box per cambiare le gomme e verificare la propria vettura

Il replay mostra che Leclerc sbaglia completamente la frenata e colpisce Perez spedendolo in testacoda. Verstappen per evitare Perez va sulla sabbia e non riesce a sterzare colpendo le barriere.

Partenza perfetta per Russell che prende la testa della corsa davanti a Bottas, ma dietro accade di tutto. C'è un contatto, Verstappen e Leclerc contro le barriere, coinvolto anche Perez

Con le gomme medie partono Bottas Russell Ocon Albon Vettel Giovinazzi Latifi Raikkonen

Ci sono due piloti al debutto assoluto oggi: Jack Aitken, tre anni di F2, chiamato in Williams per sostituire Russell passato alla Mercedes, poi Pietro Fittipaldi, nipote del due volte campione del mondo Emerson nel 1972 e 1974, che prende la Haas lasciata libera da Romain Grosjean, convalescente dopo il terrificante incidente di domenica scorsa

Si è alzato un gran vento sul circuito di Sakhir e questo influirà non poco lungo i tre interminabili rettilinei dove si raggiungono velocità di 300 e oltre

Sarà un Gran Premio decisamente particolare quello di Sakhir, che si svolge su un tracciato velocissimo e breve, un giro in meno di un minuto. Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha detto che i suoi piloti Valtteri Bottas e il neo arrivato George Russell (sostituto di Lewis Hamilton fermato per Covid-19), che si dividono la prima fila, saranno liberi di giocarsela come meglio credono. Dunque, lotta aperta, nessun gioco di squadra. Per Bottas non sarà facile contenere la veemenza del giovane Russell, secondo in qualifica con un distacco dal finlandese di appena 26 millesimi. E attenzione al solito Max Verstappen, nuovamente terzo con la Red Bull-Honda, e pronto a cogliere ogni occasione che si presenterà. L'olandese ha spinto forte fin dal venerdì grazie alla power unit giapponese che su questo tracciato non ha nulla da invidiare alla Mercedes. Appena 30 millesimi lo hanno separato da Russell e 56 millesimi da Bottas. Quarto, con grande sorpresa di tutti, Charles Leclerc. In qualifica è stato strepitoso portando una claudicante Ferrari in seconda fila. Solo lui sa come ha fatto... e se il passo gara sarà similare, se la potrà giocare per la vittoria.

