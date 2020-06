Torna la Formula 1: domenica il Gp d'Austria aprirà quest'anomala stagione rovinata dal Covid-19. In pista con la Ferrari ci sarà anche Alex Zanardi. La Scuderia non ha infatti perso l'occasione e farà arrivare all'ex pilota ricoverato in gravi condizioni a Siena dopo l'incidente in handbike il suo messaggio d'incoraggiamento. "Forza Alex", ci sarà scritto sopra la livrea delle monoposto di Sebastian Vettel e di Charles Leclerc, che domenica correranno con le macchine usate nei test mentre quelle "vere" esordiranno il 19 luglio in Ungheria. Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA