Ruggero Tita e Caterina Banti entrano nella storia della vela. Nella Medal Race dei Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia torna a conquistare una medaglia dopo 13 anni. E’ il quarto oro dell’Italia in assoluto. Prima del duo Fiamme Gialle lui, Circolo Canottieri Aniene di Roma lei, erano riusciti nell’impresa solo il 6 metri Italia nel 1936, Tino Straulino in Star nel 1952 e la grande Alessandra Sensini in Windsurf nel 2000 a Pechino. È il quinto oro dell'Italia Team a Tokyo 2020.

L'Italia ha vinto l'oro con 35 punti, argento alla Gran Bretagna con 45 punti e bronzo alla Germania con 63 punti. La coppia azzurra domina nel Nacra 17 e, forte del primo posto ottenuto nelle 12 prove di qualifica e già sicura della medaglia, fa la gara sulla Gran Bretagna (unica contendente, quinta al traguardo) e si accontenta del sesto posto in Medal Race. Sono loro i campioni olimpici nel catamarano misto foiling e con loro l'Italia della vela ritrova l'oro a cinque cerchi 21 anni dopo Alessandra Sensini (Mistral) e una medaglia olimpica 13 dopo le due conquistate a Pechino 2008 sempre da Sensini (argento, RS:X) e Diego Romero (bronzo, laser). Per l'Italia Team si tratta del quinto oro conquistato a Tokyo 2020 e della 29esima medaglia vinta ai Giochi giapponesi (superati i 28 podi di Rio 2016), quando mancano 5 giorni alla chiusura della rassegna a cinque cerchi.

La diretta della regata di Tita e Banti

Ore 9.10 La classifica finale dei Nacra 17: Italia 35, Gran Bretagna 45, Germania 63, Danimarca 70 e Australia 72

Ore 8.55 Ruggero Tita e Caterina Banti sono i nuovi Campioni Olimpici nel Nacra 17! La vela italiana torna così sul podio alle Olimpiadi dopo 13 anni, mentre l’ultimo oro risaliva addirittura a Sydney 2000.

Ore 8.40 Italia e Gran Bretagna vicine verso la settima/ottava posizione. Azzurri quindi in controllo.

Ore 8.38 Italia e Gran Bretagna sono in fondo alla flotta.

Ore 8.35 Comincia la regata: Germania penalizzata per non aver lasciato spazio ad un’altra barca nella fase di pre-start. Tita-Banti nel gruppo di testa.

Ore 8.25 La coppia formata da Tita e Banti è sicura dell'argento, ma arrivando nelle prime sei posizioni vincerà l'oro. Oppure basterà arrivare al traguardo con al massimo 5 posizioni di ritardo da Team GB.