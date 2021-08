Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi: «Grazie a tutti, non vedo l'ora di iniziare il mio "dopo"»

Federica Pellegrini saluta le Olimpiadi con l'ultima gara nella staffetta 4x100 mista. Davanti alle telecamere, la "Divina" è circondata dall'affetto di Margherita Panziera, Martina Carraro ed Elena Di Liddo che scherzano con lei. E' l'ultima apparizione ufficiale in una gara olimpica: «Sono stati giorni intensi, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito in questi anni. Personalmente non vedo l'ora che inizi il "dopo"...»

Era difficile ottenere più di questo sesto posto ma le azzurre sono comunque soddisfatte. Anche perché hanno accompagnato Federica Pellegrini nella sua ultima apparizione in una Olimpiadi. E' sempre lei a raccontare in tv le sue senzazioni: «E' stata una settimana lunga, con tante emozioni. Questa gara è bella, purtroppo abbiamo peggiorato rispetto a ieri ma nelle staffette bisogna essere tutte in linea». Difficile non pensare a quello che "ora" accadrà: «Sono ancora in gioco, dovrò analizzare il tutto nel momento giusto anche se sono serena per quello che mi aspetta dopo ma sono serena, sicuramente arriverà la malinconia e questa cosa ci sta». Il saluto ai tifosi, ai colleghi e agli sportivi italiani: «Grazie mille per questi anni incredibili vissuti in un'altalena di emozioni, alti e bassi, anche molto sofferenti. Ci vediamo a Napoli per gli ISL ma in qualche modo resteremo in contatto»

C'è stata poi un'appendice divertente a proposito di futuro e di cosa, Federica Pellegrini, "farà da grande". ​«Un dopo come Valentina Vezzali? Mi sembrerebbe davvero troppo..». Si parla di politica, di una "Divina" impegnata proprio la campionessa azzurra di scherma: «Non sono molto diplomatica per la politica. Vorrebbe dire che sarei la prima vera... Intendo dire che sarei molto sorpresa nello scoprimi diplomatica e politica». La Pellegrini infine chiude così, momentaneamente, le ipotesi sul suo futuro: «Sono ancora col costume addosso, non so in che parte del mondo e a quale fuso: aspettiamo le proposte e vediamo».