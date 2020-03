© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove date di Tokyo 2021? Secondo il presidente del Coni Giovanni Malagò se si riuscisse ad anticipare di uno o due mesi rispetto alla data fissata per quest’anno sarebbe ideale perché così non si sarebbe obbligati a spostare i calendari già pianificati».Malagò ha spiegato: «Domani mattina abbiamo una call e poi un’altra. Non c’è nulla di preciso perché tutto passa dal via libera che deve dare l’Oms. Le date sono un argomento complesso ma l’obiettivo del Cio è quello di fare le gare di qualificazione prima possibile». I Giochi del Mediterraneo di Orano in Algeria previsti nel 2021 sono stati rinviati al 2022.