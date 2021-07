L'Italbasket cede all'Australia 86-83: con la Nigeria diventa decisiva

Seconda partita a Tokyo 2020 e prima sconfitta per la nazionale italiana di basket maschile, sconfitta dall'Australia per 86-83 (25-25, 45-44, 65-62). Il quintetto allenato da Meo Sacchetti ha comunque giocato alla pari contro una delle squadre candidate a conquistare una medaglia.

L'ultimo quarto si è rivelato decisivo per la vittoria degli australiani, guidati dal playmaker dei San Antonio Spurs Patty Mills.

Nel prossimo turno, sabato 31 luglio, alle ore 13.40 giapponesi (le 6.40 in Italia) l'Italia sfiderà la Nigeria che oggi, dopo aver perso con l'Australia, è stata sconfitta anche dalla Germania, superata all'esordio dagli azzurri. Passano ai quarti di finale le prime due dei tre raggruppamenti e le due migliori terze.

«Abbiamo patito molto a rimbalzo, soprattutto negli ultimi minuti»: è questa la chiave tattica indicata dal ct Sacchetti per spiegare la sconfitta. Il tecnico azzurro ha aggiunto che «tutti noi sapevamo che questa sarebbe stata una partita molto difficile. Ci sarebbe ovviamente piaciuto battere l'Australia, ma ora guardiamo alla prossima partita con la Nigeria», decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. La squadra africana ha perso le prime due partite del girone, con Australia e Germania, «ma non per questo - ha concluso l'allenatore - sarà una passeggiata».