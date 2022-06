Calciomercato Salernitana, il sogno per l'attacco è Joao Pedro

Sono ore frenetiche, ore durante le quali il neo direttore sportivo De Sanctis sta provando a chiudere diverse operazioni. Non solo in entrata, ma anche in uscita. Nel primo caso la Salernitana sta cercando di stringere i tempi per l'acquisto a sorpresa di Joao Pedro, l'attaccante ormai azzurro a tutti gli effetti è pronto a salutare il Cagliari dopo la retrocessione in B.

Il club granata ha superato la concorrenza del Monza, ma dopo aver trovato l'accordo con il club restano ora da sistemare le questioni più importanti, nonché problematiche, con il calciatore. In uscita, invece, si continua a lavorare per la cessione di Ederson all'Atalanta pronta a sborsare 15 milioni di euro più l'aggiunta dei cartellini del difensore centrale Lovato (reduce dall'esperienza con il Cagliari), del difensore centrale Okoli (nella scorsa stagione alla Cremonese) e dell'attaccante Cambiaghi (nel 2021-22 protagonista con il Pordenone).