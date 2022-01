Ederson alla Salernitana, l'ultimo colpo arriva dal Brasile

C'è anche un acquisto di prospettiva in casa Salernitana. Il diesse Sabatini ha chiuso per il giovane e promettente centrocampista brasiliano Éderson José dos Santos Lourenço da Silva ('99), meglio noto come Ederson.

Si tratta di un playmaker, destro naturale, già nel giro dell'U-20 verdeoro.

Il centrocampista è di proprietà del Corinthians che lo ha girato in prestito nell'ultima stagione al Fortaleza (34 presenze, quasi tutte giocate per intero, una rete e due assist fino a dicembre scorso). Arriverà in granata a titolo definitivo.