Ederson all'Atalanta: alla Salernitana 15 milioni e Lovato

Il centrocampista della Salernitana, Ederson è vicino al trasferimento all'Atalanta. La società nerazzurra in giornata è riuscita a sbloccare una trattativa che aveva subito una brusca frenata. Alla Salernitana andranno circa 15 milioni di euro più il trasferimento a titolo definitivo del difensore Matteo Lovato. I campani, dunque, realizzeranno un'importante plusvalenza: Ederson, pescato in Brasile da Walter Sabatini, a gennaio era stato acquistato per 6,5 milioni di euro. La Dea, dopo aver raggiunto l'intesa con il club campano, aveva trovato qualche difficoltà nell'accordarsi con il 22enne brasiliano. «Non si sono create le condizioni da parte del giocatore nei confronti dell'Atalanta», aveva spiegato ieri mattina in conferenza stampa il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, spiegando che «in questo momento il giocatore ha deciso con soddisfazione di continuare a stare nella Salernitana». L'operatore di mercato dei campani, tuttavia, aveva ammesso che «se si creeranno delle condizioni irrinunciabili, Ederson partirà» e che quelle proposte dall'Atalanta erano tali. Tra ieri e oggi le parti hanno ripreso i contatti e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.