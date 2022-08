Mertens-Salernitana, la smentita: «Nessuna offerta a Dries e Allan»

«Non abbiamo fatto alcuna offerta formale a Mertens perchè è la bandiera del Napoli. Se lui volesse restare in Campania, da parte nostra c'è stata un'apertura ma non c'è stata alcuna offerta e di conseguenza nessun rifiuto» chiarisce Danilo Iervolino, presidente e numero uno della Salernitana che sta attrezzando la nuova squadra di Davide Nicola per la prossima Serie A.

Nelle ultime ore, dall'Inghilterra, anche una voce che avrebbe voluto i granata sull'ex azzurro Allan. «È una bugia la voce che ci vorrebbe interessati a lui» le parole di Iervolino, intervenuto a Radio Kiss Kiss. «Ricevo circa quaranta telefonate al giorno per le trattative di mercato della Salernitana. Dobbiamo fare scelte oculate, attente, prendendo giocatori idonei allo schema del nostro allenatore Nicola».