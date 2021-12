Live Milan-Salernitana 1-0: pronti via e segna subito Kessie

Sulla carta non c'è partita. Sulla carta. Il Milan secondo in classifica ha ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive e ora ha l'opportunità di allungare la scia di successi contro la Salernitana l'ultima in classifica con appena 8 punti.

Pronti via il Milan trova subito il vantaggio al quinto minuto. Su assist di Leao dalla sinistra dell'area di rigore salernitana, il portoghese trova libero Kessiè che di prima col sinistro batte Belec.

📊 Games are coming thick and fast, so here's a quick refresher on both teams' current form and stats



📊 Scopriamo lo stato di forma e le statistiche principali delle due squadre prima di #MilanSalernitana #SempreMilan



Powered by @BitMex pic.twitter.com/fDqkJ784jJ

— AC Milan (@acmilan) December 4, 2021