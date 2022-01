Salernitana, grinta Colantuono: «Non ero arreso prima del match»

Una gara dall'esito quasi scontato, ma la Salernitana di Colantuono per almeno un tempo ha retto lo sforzo del Napoli. «Abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, l'unica che le squadre che vengono qui possono fare. Volevamo sfruttare qualche ripartenza e ci eravamo riusciti fino al gol del pareggio» ha detto l'allenatore granata. «Voglio ringraziare la squadra, i giocatori presenti qui, abbiamo dimostrato di essere stoici. All'intervallo molti erano i difficoltà, tutti i reduci dal covid non si erano allenati. Eravamo riusciti a mascherare i problemi, ripartiamo da questo».

LEGGI ANCHE Spalletti applaude la reazione: «Ma dobbiamo avere più cattiveria»

«Io arreso prima di Napoli? Non è vero, ero solo dispiaciuto per questa situazione. Non è nella mia indole andare a giocare una partita senza almeno provare a vincere» ha continuato a Dazn. «Non sarei il tipo. Qualche situazione complicata in carriera l'ho vissuta, ma non mi preoccupo di venire a Napoli contro una squadra così forte» ha concluso Colantuono.