Napoli-Salernitana (ora) non si gioca: è arrivato il nono positivo tra i granata

Napoli-Salernitana non si gioca. Almeno per il momento. Sempre più delicata, infati, la situazione in casa granata: il numero dei tesserati positivi al covid, come comunicato in queste ore dalla società attraverso i canali ufficiali, è salito a nove nel gruppo squadra allenato da Stefano Colantuono e con questi numeri il derby in programma domenica alle 15 allo stadio Maradona non si potrebbe giocare.

Come previsto dal nuovo protocollo covid varato dalla Lega Calcio qualche giorno fa, infatti, il club granata potrà non giocare la partita in programma al raggiungimento della soglia prevista di positivi al covid (35%), in questo caso corrispondente ai nove calciatori. Tutto, in realtà, può ancora succedere: innanzitutto il club granata potrebbe ritrovare alcuni tesserati negativizzati nelle prossime ore e quindi scendere nuovamente sotto la soglia d'emergenza, ma dall'altro lato anche il mercato potrebbe favorire lo svolgimento della gara. Con qualche innesto effettuato nelle prossime ore, infatti, la Salernitana potrebbe aumentare il numero di giocatori disponibili e scendere in campo.