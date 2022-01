Napoli-Salernitana a rischio rinvio: sono otto i calciatori granata positivi

Altra giornata di novità in casa Salernitana, altra giornata dedicata (purtroppo) alle vicende Covid-19. Questo pomeriggio il club granata ha annunciato la positività di un nuovo calciatore, ma allo stesso tempo ha comunicato anche che altri due calciatori si sono negativizzati. Ciò vuol dire che, ad ora, sono otto gli uomini di Colantuono in quarantena e che il derby con il Napoli in programma domenica al Maradona potrebbe disputarsi.

Ecco il comunicato ufficiale della Salernitana: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. La società comunica inoltre che due calciatori si sono negativizzati».