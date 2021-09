La Salernitana non va oltre l'1-1 in amichevole con il San Giorgio

In attesa di ritornare in campo per il campionato, con un Ribery in più a stretto giro, la Salernitana quest'oggi è stata impegnata sul manto erboso dell'Utimo Minuto in un'amichevole contro il San Giorgio (formazione di Serie D) per iniziare così a preparare la trasferta di Torino contro la squadra di Juric.

I granata non sono andati oltre l'1-1, in gol Obi e Porcari quasi a tempo scaduto. Per l'occasione Castori, che nella ripresa ha provato il 4-3-1-2, non ha potuto fare affidamento sui nazionali Belec, Strandberg, Kechrida, Ruggeri, Coulibaly L. e Kastanos, a partita in corsa invece hanno lasciato il campo in anticipo Aya e Gyomber a causa di alcuni acciacchi fisici.