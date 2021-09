Salernitana-Atalanta live dalle 20.45 Ribery e Gondo subito titolari

La Salernitana si aggrappa all'esperienza di Ribery per provare ad uscire dalla crisi. Castori tranquillizza la piazza («Ai tifosi dico solo una cosa: ci salveremo») e lancia il talento francese dal primo minuto nella delicatissima sfida di stasera contro l'Atalanta dell'ex Gasperini, di scena sotto i riflettori (nuovi di zecca) dell'Arechi. L'ex Bayern Monaco (39 primavere ad aprile) farà il suo esordio da titolare con la maglia granata dopo la mezzora disputata domenica scorsa in trasferta nella debacle del Comunale contro il Toro. Stadio Arechi sold out con gli ultras che tornano in curva sud Siberiano per provare a trascinare la squadra a muovere la classifica. Una partita delicatissima per la cenerentola del torneo ancora ferma al palo (in condominio con il Verona) dopo tre giornate di campionato.

La partita in diretta

Le formazioni

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribery; Djuric, Gondo. ALL.: Castori.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Toloi; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata. ALL.: Gasperini.

ARBITRO: Valeri di Roma 2