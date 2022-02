Salernitana, Colantuono: vincere per restare attaccati alla salvezza

Il momento è arrivato, dopo aver ritrovato entusiasmo grazie all'arrivo della nuova società e al calciomercato portato a termine dal ds Sabatini ora bisogna ritrovare anche i punti. Fondamentali per continuare a credere nella salvezza. L'occasione giusta per conquistarli arriverà domani sera quando all'Arechi la Salernitana riceverà lo Spezia: "Comincia una sorta di nuovo campionato che deve vederci protagonisti per quello che è il nostro tipo di campionato, a cominciare da domani quando giocheremo una gara molto importante - ha detto nel corso della conferenza stampa web Stefano Colantuono -. Spero che ci facciano recuperare poi le altre due partite. Dobbiamo rimanere agganciati al treno della salvezza".

Nel posticipo di domani spazio ad una nuova Salernitana, sia nel modulo che negli interpreti: "Ci sarà l'esordio di più di qualcuno dei nuovi, arrivati a dare una mano a quelli che già c'erano e che hanno vissuto una prima parte tribolata. A livello tattico, invece, cambia poco, possono cambiare le caratteristiche dei calciatori considerando i nuovi e quelli che sono rimasti. Vediamo quali saranno le scelte per domani, c'è ancora un altro allenamento e dobbiamo fare le cose con precisione. Noi abbiamo tante partite importanti e dobbiamo metterli subito in condizione anche facendo delle rotazioni, abbiamo bisogno di tutti".