Salernitana, Colantuono ci crede: «La squadra ha voglia di riscatto»

Nessuna conferenza stampa per Stefano Colantuono alla vigilia dell'anticipo di campionato in programma a Cagliari, ma solo un pensiero attraverso il sito ufficiale della Salernitana. Proprio come ogni tanto accade da diverso tempo a questa parte in casa granata: «Le prossime saranno tutte finali, dobbiamo pensare che sarà così da qui in avanti - precisa subito Colantuono -. Domani mi aspetto una gara molto dura contro una squadra costruita per fare un certo tipo di campionato e che si ritrova in una posizione di classifica che non le compete. Non possiamo guardare l’avversario che andiamo ad affrontare, abbiamo una classifica difficile e dobbiamo attingere a tutte le risorse possibili per fare punti».

Per la trasferta sarda il tecnico della Salernitana dovrà rinunciare a Strandberg, Schiavone, Kastanos e Ribéry: «Abbiamo delle assenze importanti, ma la squadra ha grande voglia di riscatto. Non ho mai avuto la possibilità di poter lavorare con la rosa al completo, anche questa settimana abbiamo avuto problemi con alcuni calciatori che domani non avremo a disposizione. Bisogna andare oltre le difficoltà - spiega il trainer -, cercando di dare tutti qualcosa in più. Devo fare un plauso a questi ragazzi che dal punto di vista della voglia, dell’applicazione e dell’attaccamento ai colori e alla città di Salerno sono encomiabili».