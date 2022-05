Salernitana, contratto da top player per Sabatini aspettando Nicola

Oggi la Salernitana depositerà il contratto di Walter Sabatini, direttore sportivo riconfermato. Sarà robusto, da top player, meritato: 650mila euro più bonus. Il plenipotenziario dell'area tecnica è già all'opera per una squadra «che non sia da infarto - ha detto al nostro quotidiano - e neppure cuscinetto ma competitiva, pronta a giocarsela contro tutti, pure contro le big». In ritiro in Austria andranno «ventitré giocatori, al massimo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati