Salernitana-Frosinone 1-1, un gol nel finale di Valencia evita il ko

Una Salernitana ancora nella versione 2022-23 si tiene stretta la reazione e il buon secondo tempo dell’amichevole contro il Frosinone (1-1). In attesa, infatti, che arrivi finalmente qualche fumata bianca dalle parti del calciomercato, Paulo Sousa è costretto ad affidarsi esclusivamente alle sue vecchie conoscenze (3421 il modulo). L’unica novità è il giovane Allocca, chiamato a sostituire gli assenti Ochoa e Fiorillo, che si ritrova non solo titolare ma anche protagonista della gara. Sia in positivo che in negativo. Tempo 18” e concede a Caso l’opportunità di sbloccare subito a sorpresa il risultato, ma per sua fortuna tutto resta invariato. Così come al 4’ quando Romagnoli, sugli sviluppi di un corner, non centra di poco lo specchio della porta.

Decisivo nel primo tempo Allocca: fatta eccezione per il tentativo da lontano di Bradaric al 6’, in avvio la Salernitana non solo non riesce a gestire il possesso palla come vorrebbe il suo allenatore ma soprattutto non riesce proprio ad accendersi. A entrare in partita. Tanto che al 14’ riecco Allocca in copertina, questa volta il portiere granata è decisivo su Caso. Contenuto lo sforzo iniziale dei gialloblù, con il passare dei minuti Candreva e compagni riescono finalmente a mettere leggermente la testa fuori dal guscio. Ma per qualche vera occasione da gol bisogna chiedere a qualcun altro (Dia in tribuna).

Anzi, più semplicemente al Frosinone. Perché dopo il buon tentativo dalla distanza di Kastanos al 38’, allo scadere i ciociari ci provano con Harroui ma il solito Allocca si oppone nuovamente mettendo il pallone in angolo. Il finale di primo tempo poco convincente fa innervosire Sousa che nell’intervallo, probabilmente, fa conoscere tutto il proprio dissenso alla squadra. E il segnale del tecnico portoghese porta alla reazione dei suoi uomini. Una piacevole reazione, dalla quale ripartire.

Nel finale Valencia risponde a Gelli: in avvio di ripresa, infatti, la Salernitana smette di attendere gli avversari, alza il baricentro e inizia a far girare palla con la velocità giusta. Il merito è anche di Candreva che si mette sulle spalle la squadra, costruendo al 47’ l’occasione che porta Kastanos a sfiorare il gol dalla distanza, al 52’ Botheim a provarci di testa e al 58’ a incunearsi in solitaria in area di rigore vedendosi negare la gioia del gol dall’intervento in scivolata di Romagnoli. Nel mezzo (52’) il Frosinone ci prova con Garritano ma Allocca è ancora una volta attento. Ma il buon secondo tempo sembra non bastare per poter portare a casa anche un risultato che faccia aumentare l’autostima, al 78’infatti la squadra di Di Francesco trova un po' a sorpresa con Gelli in contropiede il gol del sblocca il risultato e che sembra aprire e chiudere in un attimo la partita. Ma all’86’ Valencia, dopo un buon uno-due con Maggiore che sarà poi costretto ad alzare bandiera bianca complice l’ennesimo problema muscolare, ristabilisce la parità, fa gioire i tantissimi tifosi presenti allo Stirpe e mette la parola fine sulla terza amichevole estiva.