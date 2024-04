Salernitana, Gyomber pronto a riprendersi il posto nella difesa a quattro di Colantuono

Non c'è due senza tre. Stefano Colantuono non ha nessuna intenzione di cambiare vestito alla sua Salernitana, anche venerdì sera all'Olimpico per l'anticipo di campionato contro la Lazio il tecnico dei granata punterà nuovamente sulla difesa a quattro (4411).

Una novità, però, dovrebbe esserci, Norbert Gyomber ha infatti smaltito definitivamente l'infortunio rimediato due settimane fa in nazionale ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare.

Si fa sempre più largo l'ipotesi dell'avvicendamento con Pirola e di conseguenza del nuovo tandem formato proprio dallo slovacco e da Manolas pronto, nonostante gli svariati risentimenti muscolari degli ultimi tempi, a giocare la settima gara consecutiva da titolare.