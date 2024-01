Salernitana, impazza il mercato: dentro Pasalidis e Browne, salta Makengo, via Botheim

Sono ore frenetiche, quelle decisive per rinforzare una volta e per tutte la Salernitana in vista del rush finale. Lo sa bene il dg Walter Sabatini che sta cercando in tutti i modi di mettere a disposizione di Inzaghi i giocatori giusti. Per la difesa è ormai ufficiale (visite mediche effettuate in mattinata) l'arrivo di Triantafyllos Pasalidis in prestito dall’Ofi Creta con obbligo di riscatto in caso di salvezza, così come quello di Boateng arrivato quest'oggi a Salerno verso l'ora di pranzo.

Per il centrocampo è saltata la trattativa con Makengo, per scelta dell'ex Udinese, e così Sabatini, come riportato dal giornalista Di Marzio, ha virato le attenzioni su Alan Browne irlandese classe 1995 che da dieci anni gioca con il Preston North End in Championship (27 gare e 4 gol in questa stagione).

Infine c'è il discorso attacco, oltre a Lasagna sul taccuino della Salernitana è stato aggiunto anche Shomurodov del Cagliari (2 assist in 11 presenze) ma Sabatini vuole saperne di più sulle condizioni fisiche dell'attaccante di proprietà della Roma.

Capitolo cessioni: Lovato è a Torino sponda granata per le visite mediche, Botheim è pronto a firmare a titolo definitivo con il Malmo, mentre Daniliuc è stato già presentato dalla Red Bull Salisburgo "Nessuno conosce il futuro, forse sarà solo un arrivederci ma per il momento grazie ancora Salernitana e grazie a tutti i tifosi di questo splendido club e di questa splendida città” - le parole dell'ormai ex granata trasferitosi in Austria con la formula del prestito.