Maignan non sarà cittadino onorario di Udine: il Consiglio Comunale boccia la proposta

Mike Maignan non sarà cittadino onorario di Udine. A deciderlo è stato il Consiglio Comunale che ha bocciato la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni che si era esposto in favore della decisione. Il primo cittadino della città friulana si era esposto dopo i brutti eventi di Udinese-Milan, quando alcuni tifosi hanno rivolto insulti razzisti al portiere rossonero. Un gesto che non è piaciuto per niente all'estremo difensore che prima ha avvertito l'arbitro, poi, ha lasciato il campo.

Milan-Bologna si ferma per un minuto per solidarietà a Maignan contro il razzismo. San Siro si illumina: cosa è successo

L'accaduto ha scatenato polemiche e dibattiti nel mondo del calcio italiano, con tanti giocatori che hanno mostrato la loro vicinanza al francese. Dopo le polemiche, il sindaco di Udine ha proposto di far diventare il ventottenne cittadino onorario della città. La proposta, però, è stata bocciata dal Consiglio Comunale con i voti della sola maggioranza che non erano sufficenti, occorrevano i tre quarti dei voti dei consiglieri. La minoranza di centrodestra ha votato invece in modo compatto contro la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, a capo di una amministrazione di centro sinistra.