Maignan, individuato il primo tifoso colpevole degli insulti razzisti: ha urlato «ne**o di me**a» 12 volte

In merito ai cori razzisti nei confronti di Mike Maignan durante Udinese-Milan, nella giornata di lunedì 22 gennaio è stato individuato il primo tifoso colpevole dell'accaduto, come riportato dall'agenzia Ansa. Il questore di Udine infligge Daspo di 5 anni per il colpevole degli insulti al portiere rossonero.

Maresca su Maignan: «Ho agito da fratello, poi ho garantito ai giocatori che lo avremmo tutelato»

Ha ripetuto per 12 volte "negro di m...". È la prima delle persone individuate dalla polizia di Stato ad aver offeso Mike Maigna. Si tratta di un uomo di 46 anni della provincia di Udine, già conosciuto dalle forze dell'ordine e nei cui confronti il questore Alfredo D'Agostino ha emesso un Daspo di 5 anni. È stato denunciato in stato di libertà.