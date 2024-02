Vlahovic: «La Juventus ha superato le mie aspettative. Razzismo? Inaccettabile, tutti con Maignan»

Dusan Vlahovic è tornato, e dopo una stagione condizionata da problemi fisici si è ripreso con gli interessi iniziando il 2024 col botto.

«Ora mi sento benissimo sul piano personale, sono contento di aver aiutato la squadra a ottenere i risultati che volevamo; quando si vince si lavora meglio, dobbiamo continuare cosi - le parole del serbo a BeIn Sports -. Amo questa città e questo club, mi sto trovando benissimo alla Juventus, è un ambiente che ha superato le mie aspettative. Un abbraccio a Maignan, non è da solo, siamo tutti con lui. E faremo di tutto affinché queste cose non accadano più nel calcio: è inaccettabile discriminare qualcuno per il colore della pelle: giochiamo e viviamo tutti insieme, e siamo tutti uguali. Gli ultimi Mondiali in Qatar non sono stati quello che speravo. Non stavo bene, non ero in forma nemmeno per allenarmi, mentalmente per me è stato difficile. Non potevo fare quello che volevo, pur avendo una grande chance come quella dei Mondiali».