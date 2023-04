Sofia Goggia: «Quando sento parlare di Napoli impazzisco, la tengo dint 'o core»

La campionessa di sci Sofia Goggia ha pubblicato sul suo profilo Facebook un simpatico video in cui racconta di aver incontrato un fan partenopeo e parla in napoletano:

«Il top per me è quando sono in centro a Bergamo, incontro un fan e mi dice: uè io song' un tuo fan di Napule, tu pe me quann stai a scià si a cchiù brav re femmene, e tu gli rispondi piena di orgoglio: 'uè scugnizz' anch'io so de Napule!, e lui mi fa: eh sei di Napule... sei di Bergamo!. Gli dico: Sì, però io tengo Napule dint' 'o core!. Mi chiede: ma com'è che parli così in napoletano?, gli rispondo: eh ho fatto un corso express di napoletano».

E aggiunge «Quando sento parlare di Napoli, impazzisco, da tipo due mesi a questa parte. Uè scugnizz buona settimana».