Salernitana, ufficiale: Liverani è il nuovo allenatore

Si riparte, con un nuovo allenatore: la Salernitana ha ufficializzato quest'oggi di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Liverani. L'ex allenatore di Lecce, Parma e Cagliari, fermo della fine del 2022 dopo l'esonero da parte del club sardo, si è legato ai granata con un contratto della durata di sei mesi più rinnovo automatico in caso di salvezza.

Una missione decisamente complicata che inizierà venerdì sera con la sfida in casa della capolista Inter.

Quella di San Siro sarà dunque la prima partita senza Inzaghi in panchina, l'ufficialità dell'esonero è arrivata in queste ore prima dell'annuncio di Liverani: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera» si legge nella nota del club granata.