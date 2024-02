Salernitana, esonerato Inzaghi: Iervolino e Sabatini hanno deciso

La Salernitana ha deciso, nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'esonero di Filippo Inzaghi.

Dopo una lunga nottata il presidente Iervolino e il gm Sabatini hanno deciso di dare una scossa a tutto l'ambiente con il cambio alla guida tecnica. Inzaghi paga i soldi dieci punti (2 successi e 4 pareggi) conquistati in sedici partite.

Ora, però, bisogna decidere il successore. I nomi più gettonati sono quelli di Davide Ballardini, da anni chiamato da club di A per risollevare le squadre in difficoltà, Leonardo Semplici, contattato già da De Sanctis nella scorsa stagione, e Fabio Grosso reduce dalla non felice esperienza vissuta con il Lione in Francia.