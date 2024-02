Salernitana, solo due squadre hanno vinto meno in Europa

La classifica è decisamente sempre più preoccupante, l’obiettivo salvezza si allontana di giornata in giornata e Inzaghi sembra ormai pronto a salutare la Salernitana.

Una Salernitana che non sa vincere, in ventiquattro partite di campionato soltanto due volte i granata hanno conquistato i tre punti in palio (Lazio e Verona).

Un trend che è il peggiore in Italia e quasi il peggiore se si fa un confronto con i cinque top campionati europei, peggio infatti del club caro al presidente Iervolino soltanto l’Almeria che in Liga non ha mai vinto fino a oggi e il Magonza che invece ha ottenuto solamente un successo in Bundesliga.

A quota due, proprio come la Salernitana, lo Sheffield United in Premier League, il Darmstadt in Bundesliga e il Granada e il Cadice in Liga.