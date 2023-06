La strategia è molto chiara, puntare soprattutto su giovani di talento che possano garantire un futuro roseo. In tal senso uno dei nomi che piace di più alla Salernitana è quello di Fabio Miretti della Juventus, ma la trattativa è tutt'altro che semplice. Non tanto per l'interessamento del Genoa per il centrocampista bianconero, quanto per la volontà del club piemontese di non volersi privare del suo gioiellino.

Almeno per il momento. Soprattutto perché il ds De Sanctis fa davvero sul serio, stando ai rumors infatti i granata sembrerebbero disposti a mettere sul piatto addirittura 15 milioni di euro.

Una cifra importante ma che allo stesso tempo potrebbe però garantire alla Salernitana di ritrovarsi in organico uno dei migliori prospetti del panorama nazionale.