Salernitana, brutte notizie per Castori: Ribéry, Gondo e Bogdan tutti out

Continua il via vai dall'infermeria, ma questa volta le notizie sembrano preoccupare e non poco Fabrizio Castori e la Salernitana. Il tecnico dei granata, infatti, rischia di perdere in un colpo solo per la delicata trasferta di La Spezia di sabato prossimo Ribéry, Gondo e Bogdan.

Il francese ha rimediato una forte distorsione alla caviglia durante l'allenamento odierno, il secondo ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro, il terzo invece ha un problema al gemello esterno della gamba destra. Nelle prossime ore lo staff medico valuterà i reali tempi di recupero. Intanto sono ritornati in gruppo Ranieri e Gyombér che saranno quindi regolarmente a disposizione per la prossima giornata.