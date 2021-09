Salernitana, quanta fatica in attacco: terzultima in A per tiri nello specchio

Se in difesa le cose non vanno per nulla bene, di certo non si può dire che in attacco invece tutto stia funzionando nel verso giusto. Per niente. Appena due i gol in tre partite, ma è soprattutto la scarsa pericolosità offensiva che deve far preoccupare la Salernitana. Tra Bologna, Roma e Torino i granata hanno tirato appena 23 volte nello specchio della porta, un dato che ad oggi risulta essere uno dei meno produttivi di tutto il campionato di Serie A. Peggio della Salernitana solamente il Genoa con 17 e il Verona con 13 (Roma, Napoli e Milan le prime della classe). Ed allora ecco che Castori per l'anticipo di sabato sera contro l'Atalanta sta valutando l'ipotesi del 3-4-1-2 con Ribery alle spalle di Bonazzoli e uno tra Djuric e Simy.