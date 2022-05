Salernitana, Ribery multato: l'espulsione costa cinquemila euro

Punizione, non stangata. Il giudice sportivo ferma Ribéry solo per un turno e gli consente di essere a disposizione per l'ultima (e decisiva?) giornata contro l'Udinese. Il francese, espulso dalla panchina domenica, salterà l'altrettanto importante trasferta di Empoli, al pari di Bohinen. A differenza del compagno, però, FR7 dovrà pure sborsare 5mila euro di multa dopo la rissa scoppiata durante Salernitana-Cagliari, «per essere venuto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati