Salernitana, Troost-Ekong si presenta: «Opportunità importante»

Primo giorno, primo allenamento e prime dichiarazioni da neo calciatore della Salernitana per William Troost-Ekong. L'ex difensore del Watford ha iniziato ufficialmente quest'oggi la sua nuova avventura italiana: «Sono molto contento di essere a Salerno perché è una bella opportunità per me, per la mia carriera e per la mia famiglia. Sono contentissimo. La Serie A è un campionato competitivo, me lo ricordo ai tempi dell’Udinese. Avevo il pensiero di tornare in Italia e appena ho avuto l’opportunità di venire in una squadra importante, l’ho colta. In Inghilterra il calcio è più veloce, è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere. Posso migliorare ancora».

Una crescita che potrà avvenire con Davide Nicola, tecnico che il neo granata ha già conosciuto ai tempi dell'Udinese: «Il mister è una persona molto importante per me, è un bravo un allenatore ed è una splendida persona. All’Udinese mi sono trovato molto bene con lui. Lavora tanto e ottiene risultati. Quando l’ho sentito, mi sono convinto ancor di più - le parole di Troost-Ekong ai canali ufficiali del club -. La Salernitana è in un momento difficile, ma può succedere. Sono venuto a dare una mano perché conosco il campionato. Ci sono ragazzi giovani che hanno bisogno di supporto e sono pronto ad aiutarli. Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica. La salvezza è l’unico obiettivo».