Una vittoria (contro la Sambenedettese) e un pareggio (contro il Metallica) bastano alla Salernitana per aggiudicarsi a Sarnano il triangolare Kenon. Nella prima gara la squadra di Castori si dimostra decisamente più in palla rispetto alla prima amichevole stagionale e grazie ai gol del rientrante Djuric al 7' e di Gondo al 42' (tandem offensivo del 3-5-2 granata) si impone per 2-0 contro la Samb allenata da Montero. Viceversa ritmi molto più bassi, complice anche i pochi cambi a disposizione di Castori, nel secondo test contro il Metallica che finisce 0-0 complice qualche buon chance non sfruttata da Casasola e soci. Da annotare un leggero infortunio per Cicerelli costretto a lasciare il campo durante il secondo incontro. Intanto dal calciomercato ancora nessuna novità.



Tabellino vs Sambenedettese

Salernitana (3-5-2) Micai; Aya, Migliorini, Lopez; Casasola, N’Dinga, Di Tacchio, Cicerelli, Curcio; Gondo, Djuric. All. Castori



Tabellino vs Metallica

Salernitana (3-5-2): Guerrieri; Aya, Migliorini, Lopez; Casasola, Maistro, Di Tacchio, Cicerelli (37' Iannoni), Curcio; Giannetti, Djuric. All. Castori